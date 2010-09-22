Марио Фернандес: «Не могу сказать о России ни одного плохого слова. Чувствую, что я дома»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес отметил, что хорошо адаптировался в России.

– Вернблум в своем излюбленном гротескном стиле однажды сказанул, что за год жизни в России не увидел на улице ни одной улыбки. Есть какая-то черта, которая тебе в нас не нравится?

– Здесь и правда есть люди, которые по характеру более серьезные, закрытые. Интроверты по натуре. Но есть и те, кто постоянно шутит, а улыбка не сходит с их лиц. Это тоже зависит от человека, как и умение приспособиться к жизни в другой стране.

Разный климат? Не думаю, что он играет какую-то роль, потому что каждый день я встречаю людей, которые будут шутить и в темноте, и в дождь, и в облачную погоду, когда угодно.

Если человек оптимист – он останется таковым при любом небе над головой. Я не могу сказать о России ни одного плохого слова, пожаловаться на что-то. Очень хорошо адаптировался здесь и чувствую, что я дома.

– На лицах прохожих стало больше улыбок после ? И как изменилась твоя жизнь, ведь наверняка тебя стали еще чаще узнавать на улицах? Мы, собственно, видим это на каждом выезде, где не только болельщики, но и обычные люди то и дело подходят к тебе с просьбой о фото или автографе…

– Конечно, моя жизнь существенно поменялась, и не только моя. Поменялся весь российский футбол.

Ты выходишь играть и видишь, что стадион заполняется под завязку. Взять даже «ВЭБ Арену» – ведь мы помним, что поначалу народу было гораздо меньше.

Сейчас болельщики вдохновлены, я вижу это по Самаре, Казани, Ростову-на-Дону, другим городам, и это прекрасно!

Российский футбол сделал огромный шаг вперед, он вырос, и я надеюсь, что он будет продолжать эволюционировать. Я горд быть частью всего этого, – сказал Фернандес.

Угадай через какого футболиста знакомы Месси и Роналду