«МЮ» выиграл лишь 2 матча в АПЛ и опустился на 7-е место. «Вест Хэм» – 4-й

«Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Вест Хэму» (0:2) в матче 6-го тура АПЛ.
В шести играх сезона «МЮ» одержал лишь две победы, дважды сыграл вничью и еще дважды проиграл.
Команда Оле-Гуннара Сульшера набрала с восемью очками и опустилась на седьмое место в таблице, а по итогам тура может оказаться еще ниже.
«Вест Хэм» набрал 11 очков и идет четвертым в чемпионате Англии.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «МЮ».
- Дата проведения
- 22 сентября, 16.00, «Олимпийский стадион»
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Вест Хэм –
Фабианьски, Фредерикс (Сабалета, 80), Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Форнальс, Нобл, Фелипе Андерсон (Уилшер, 70), Райс, Ярмоленко (Снодграсс, 89), Аллер.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Янг, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Матич (Фред, 71), Перейра, Джеймс, Мата (Гомес, 81), Мактомини, Рэшфорд (Лингард, 61).
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