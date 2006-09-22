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«МЮ» выиграл лишь 2 матча в АПЛ и опустился на 7-е место. «Вест Хэм» – 4-й

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Вест Хэм премьер-лига Англия Андрей Ярмоленко Аарон Крессуэлл Футбол

«Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Вест Хэму» (0:2) в матче 6-го тура АПЛ.

В шести играх сезона «МЮ» одержал лишь две победы, дважды сыграл вничью и еще дважды проиграл.

Команда Оле-Гуннара Сульшера набрала с восемью очками и опустилась на седьмое место в таблице, а по итогам тура может оказаться еще ниже.

«Вест Хэм» набрал 11 очков и идет четвертым в чемпионате Англии.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «МЮ».

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
22 сентября, 16.00, «Олимпийский стадион»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 44 Ярмоленко, 2:0 – 84 Крессуэлл.
Вест ХэмФабианьски, Фредерикс (Сабалета, 80), Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Форнальс, Нобл, Фелипе Андерсон (Уилшер, 70), Райс, Ярмоленко (Снодграсс, 89), Аллер.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Янг, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Матич (Фред, 71), Перейра, Джеймс, Мата (Гомес, 81), Мактомини, Рэшфорд (Лингард, 61).
Предупреждения:
Огбонна (14), Мата (48), Нобл (74), Янг (83).

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