«МЮ» выиграл лишь 2 матча в АПЛ и опустился на 7-е место. «Вест Хэм» – 4-й

в гостях уступил «Вест Хэму» (0:2) в матче 6-го тура АПЛ.

В шести играх сезона «МЮ» одержал лишь две победы, дважды сыграл вничью и еще дважды проиграл.

Команда Оле-Гуннара Сульшера набрала с восемью очками и опустилась на седьмое место в таблице, а по итогам тура может оказаться еще ниже.

«Вест Хэм» набрал 11 очков и идет четвертым в чемпионате Англии.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «МЮ».

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