«Спартак» может уволить Кононова в случае вылета из Кубка России и назначить Парфенова

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов может быть уволен в случае, если команда уступит в матче 1/16 финала Кубка России против КАМАЗа.
Как сообщает «Рейтинг букмекеров», владелец «Спартака» Леонид Федун выразил Кононову недовольство качеством игры в матче 10-го тура РПЛ против «Уфы» (0:1). Федун предупредил тренера, что в случае проигрыша КАМАЗу стоит быть готовым к любым решениям.
«Спартак» рассматривает главного тренера «Урала» Дмитрия Парфенова в качестве замены Кононову. Он главный кандидат на этот пост.
Ранее Федун заявлял, что Олег Кононов будет работать в «Спартаке» как минимум до декабря.
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