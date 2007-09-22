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«Спартак» может уволить Кононова в случае вылета из Кубка России и назначить Парфенова

Теги Спартак Дмитрий Парфенов премьер-лига Россия Олимп Кубок России КАМАЗ Урал Олег Кононов Футбол

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов может быть уволен в случае, если команда уступит в матче 1/16 финала Кубка России против КАМАЗа.

Как сообщает «Рейтинг букмекеров», владелец «Спартака» Леонид Федун выразил Кононову недовольство качеством игры в матче 10-го тура РПЛ против «Уфы» (0:1). Федун предупредил тренера, что в случае проигрыша КАМАЗу стоит быть готовым к любым решениям.

«Спартак» рассматривает главного тренера «Урала» Дмитрия Парфенова в качестве замены Кононову. Он главный кандидат на этот пост.

Ранее Федун заявлял, что Олег Кононов будет работать в «Спартаке» как минимум до декабря.

Кононов признал вину только дважды. В остальных поражениях виноваты график, погода и ЦСКА

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