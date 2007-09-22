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ЦСКА обыграл «Краснодар» и поднялся на 2-е место в РПЛ

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Краснодар Футбол

ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России.

Таким образом, ЦСКА набрал 22 очка после 10 туров РПЛ и вышел на 2-е место в турнирной таблице. Московский клуб отстает от лидирующего «Зенита» на одно очко и опережает «Ростов», «Краснодар» и «Локомотив» на 2 балла.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

ЦСКА – Краснодар 3:2 (3:0, 0:2)
Дата проведения
22 сентября, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 32, пенальти Влашич, 2:0 – 37 Чалов, 3:0 – 41 Влашич, 3:1 – 57 Берг, 3:2 – 60 Берг.
ЦСКААкинфеев, Дивеев, Карпов, Шарлия, Фернандес, Бистрович, Кучаев, Влашич, Ахметов (Марадишвили, 90), Сигурдссон (Бийол, 64), Чалов.
КраснодарСафонов, Скопинцев (Сулейманов, 46), Мартынович, Петров, Стоцкий, Уткин (Берг, 46), Ольссон, Вандерсон, Панталеао (Камболов, 72), Фьолусон, Ари.
Предупреждения:
Ахметов (23), Скопинцев (40), Сулейманов (58), Влашич (90), Мартынович (90).

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