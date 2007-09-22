ЦСКА обыграл «Краснодар» и поднялся на 2-е место в РПЛ

ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России.
Таким образом, ЦСКА набрал 22 очка после 10 туров РПЛ и вышел на 2-е место в турнирной таблице. Московский клуб отстает от лидирующего «Зенита» на одно очко и опережает «Ростов», «Краснодар» и «Локомотив» на 2 балла.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 22 сентября, 19.00, «ВЭБ Арена»
-
ЦСКА –
Акинфеев, Дивеев, Карпов, Шарлия, Фернандес, Бистрович, Кучаев, Влашич, Ахметов (Марадишвили, 90), Сигурдссон (Бийол, 64), Чалов.
-
Краснодар –
Сафонов, Скопинцев (Сулейманов, 46), Мартынович, Петров, Стоцкий, Уткин (Берг, 46), Ольссон, Вандерсон, Панталеао (Камболов, 72), Фьолусон, Ари.
- Предупреждения:
- Ахметов (23), Скопинцев (40), Сулейманов (58), Влашич (90), Мартынович (90).
Угадай через какого футболиста знакомы Месси и Роналду