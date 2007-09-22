ЦСКА обыграл «Краснодар» и поднялся на 2-е место в РПЛ

обыграл «Краснодар» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России.

Таким образом, ЦСКА набрал 22 очка после 10 туров РПЛ и вышел на 2-е место в турнирной таблице. Московский клуб отстает от лидирующего «Зенита» на одно очко и опережает «Ростов», «Краснодар» и «Локомотив» на 2 балла.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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