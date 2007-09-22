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«Оренбург» – «Локомотив» – 0:2. Смолов! Онлайн-трансляция

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Оренбург Дмитрий Баринов Футбол

«Оренбург» принимает «Локомотив» в матче 10-го тура чемпионата России.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Оренбург – Локомотив 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
22 сентября, 11.30, «Газовик»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Баринов, 0:2 – 48, пенальти Смолов.
ОренбургКлимович, Малых, Радакович, Шахов, Зотов, Рогич, Мишкич, Рикарду Алвеш, Шкофлек (Афонин, 64), Терехов, Деспотович.
ЛокомотивГильерме, Серкейра, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Жоау Мариу, Живоглядов, Смолов.
Предупреждения:
Игнатьев (33), Живоглядов (45).

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