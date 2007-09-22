«Оренбург» – «Локомотив» – 0:2. Смолов! Онлайн-трансляция

«Оренбург» принимает «Локомотив» в матче 10-го тура чемпионата России.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 22 сентября, 11.30, «Газовик»
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Оренбург –
Климович, Малых, Радакович, Шахов, Зотов, Рогич, Мишкич, Рикарду Алвеш, Шкофлек (Афонин, 64), Терехов, Деспотович.
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Локомотив –
Гильерме, Серкейра, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Жоау Мариу, Живоглядов, Смолов.
- Предупреждения:
- Игнатьев (33), Живоглядов (45).
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