ESPN: некоторые игроки «Барсы» начали терять доверие к Вальверде

неудачно начала сезон. Вчера каталонцы проиграли «Гранаде» (0:2), выдав худший старт в за 25 лет.

Некоторые игроки «Барселоны» начали терять доверие к главному тренеру после неудачного начала сезона, сообщает ESPN.

При этом источники из окружения президента «Барсы» отметили, что функционеру не свойственны импульсивные решения, поэтому на данный момент вопрос об отставке Вальверде не рассматривается.

У «Барсы» все плохо: 7-е место, 1 удар в створ ворот «Гранады», худший старт за 25 лет

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