Видеотрансляция Гран-при Сингапура-2019. Стартовый порядок

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию Гран-при Сингапура. Начало – в 15:10 по московскому времени.

Марина-Бэй, Сингапур

22 сентября 2019 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Себастьян Феттель («Феррари»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

6. Алекс Албон («Ред Булл»)

7. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)

8. Нико Хюлькенберг («Рено»)

9. Ландо Норрис («Макларен»)

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

11. Пьер Гасли («Торо Россо»)

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Даниил Квят («Торо Россо»)

15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)*

16. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

17. Ромен Грожан («Хаас»)

18. Джордж Расселл («Уильямс»)

19. Роберт Кубица («Уильямс»)

Даниэль Риккардо («Рено»)**

* – Перес потеряет пять позиций на старте из-за замены коробки передач

** – Риккардо исключен из протокола за несоответствие машины техническому регламенту