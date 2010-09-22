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Глава iNADO: «WADA даст России три недели на объяснения по поводу измененных данных московской лаборатории»

Теги допинг сборная России сборная России жен WADA РУСАДА iNADO московская антидопинговая лаборатория Биатлон

Глава Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Михаэль Аск подтвердил информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает Россию в изменении данных московской лаборатории.

«Мне еще в пятницу сказали, что WADA инициировало процесс отстранения РУСАДА по этому поводу. Теперь России дадут три недели на объяснения. Эксперты WADA нашли несоответствия в полученных данных.

Я пока не хочу рассуждать о том, какие будут последствия. Но, конечно, WADA должно вновь полностью отстранить РУСАДА. А еще наказать всю страну, а не только антидопинговое агентство. Да, понятно, что пострадают чистые атлеты, но они тоже виноваты, что в их стране государственная допинговая система», – рассказал Аск.

В случае, если РУСАДА вновь будет отстранено, Россия может потерять право на проведение спортивных соревнований, а российские спортсмены – право на участие в международных турнирах.

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