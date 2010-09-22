Глава iNADO: «WADA даст России три недели на объяснения по поводу измененных данных московской лаборатории»

Глава Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Михаэль Аск подтвердил информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство ( ) подозревает Россию в изменении данных московской лаборатории.

«Мне еще в пятницу сказали, что WADA инициировало процесс отстранения по этому поводу. Теперь России дадут три недели на объяснения. Эксперты WADA нашли несоответствия в полученных данных.

Я пока не хочу рассуждать о том, какие будут последствия. Но, конечно, WADA должно вновь полностью отстранить РУСАДА. А еще наказать всю страну, а не только антидопинговое агентство. Да, понятно, что пострадают чистые атлеты, но они тоже виноваты, что в их стране государственная допинговая система», – рассказал Аск.

В случае, если РУСАДА вновь будет отстранено, Россия может потерять право на проведение спортивных соревнований, а российские спортсмены – право на участие в международных турнирах.

WADA ищет допинг в России: 43 новых дела, 298 подозреваемых

Все праздники Россию прессуют из-за допинга. Если вы запутались, мы объясним