Глава iNADO: «WADA даст России три недели на объяснения по поводу измененных данных московской лаборатории»

Глава Института национальных антидопинговых агентств (iNADO) Михаэль Аск подтвердил информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает Россию в изменении данных московской лаборатории.
«Мне еще в пятницу сказали, что WADA инициировало процесс отстранения РУСАДА по этому поводу. Теперь России дадут три недели на объяснения. Эксперты WADA нашли несоответствия в полученных данных.
Я пока не хочу рассуждать о том, какие будут последствия. Но, конечно, WADA должно вновь полностью отстранить РУСАДА. А еще наказать всю страну, а не только антидопинговое агентство. Да, понятно, что пострадают чистые атлеты, но они тоже виноваты, что в их стране государственная допинговая система», – рассказал Аск.
В случае, если РУСАДА вновь будет отстранено, Россия может потерять право на проведение спортивных соревнований, а российские спортсмены – право на участие в международных турнирах.
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