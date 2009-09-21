Чемпионат Англии. «Лестер» примет «Тоттенхэм», «Ман Сити» против «Уотфорда», «Челси» и «Ливерпуль» сыграют в воскресенье

В 6-м туре АПЛ «Лестер» принимает «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» играет с «Уотфордом», «МЮ» отправляется в гости к «Вест Хэму».

В воскресенье в центральном матче тура встречаются «Челси» и «Ливерпуль».

Чемпионат Англии

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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