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Чемпионат Англии. «Лестер» примет «Тоттенхэм», «Ман Сити» против «Уотфорда», «Челси» и «Ливерпуль» сыграют в воскресенье

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В 6-м туре АПЛ «Лестер» принимает «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» играет с «Уотфордом», «МЮ» отправляется в гости к «Вест Хэму».

В воскресенье в центральном матче тура встречаются «Челси» и «Ливерпуль».

Чемпионат Англии

6-й тур

Лестер – Тоттенхэм
Дата проведения
21 сентября, 14.30, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Уотфорд
Дата проведения
21 сентября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Норвич
Дата проведения
21 сентября, 17.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
21 сентября, 17.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Брайтон
Дата проведения
21 сентября, 19.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
22 сентября, 16.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон
Дата проведения
22 сентября, 16.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Ливерпуль
Дата проведения
22 сентября, 18.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Астон Вилла
Дата проведения
22 сентября, 18.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Борнмут 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
20 сентября, 22.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Аке, 0:2 – 35 Уилсон, 1:2 – 53, пенальти Уорд-Проуз, 1:3 – 90 Уилсон.
СаутгемптонГанн, Данзо (Бертран, 46), Беднарек, Вестергор, Соареш, Ромеу, Хейбьерг, Уорд-Проуз, Буфаль, Редмонд (Армстронг, 88), Адамс (Ингз, 77).
БорнмутРэмсдейл, Стэйси, Кук, Аке, Рико, Уилсон (Фрэйзер, 63), Лерма, Биллинг, Кинг (Серман, 90), Уилсон, Соланке (Кук, 77).
Предупреждения:
Лерма (20), Уилсон (54), Стэйси (64), Ромеу (80).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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