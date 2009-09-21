Чемпионат Англии. «Лестер» примет «Тоттенхэм», «Ман Сити» против «Уотфорда», «Челси» и «Ливерпуль» сыграют в воскресенье

В 6-м туре АПЛ «Лестер» принимает «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» играет с «Уотфордом», «МЮ» отправляется в гости к «Вест Хэму».
В воскресенье в центральном матче тура встречаются «Челси» и «Ливерпуль».
Чемпионат Англии
6-й тур
- Дата проведения
- 21 сентября, 14.30, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 21 сентября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 21 сентября, 17.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 21 сентября, 17.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 22 сентября, 16.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 22 сентября, 16.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 22 сентября, 18.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 22 сентября, 18.30, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 20 сентября, 22.00, «Сент-Мэрис»
- Голы:
- 0:1 – 10 Аке, 0:2 – 35 Уилсон, 1:2 – 53, пенальти Уорд-Проуз, 1:3 – 90 Уилсон.
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Саутгемптон –
Ганн, Данзо (Бертран, 46), Беднарек, Вестергор, Соареш, Ромеу, Хейбьерг, Уорд-Проуз, Буфаль, Редмонд (Армстронг, 88), Адамс (Ингз, 77).
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Борнмут –
Рэмсдейл, Стэйси, Кук, Аке, Рико, Уилсон (Фрэйзер, 63), Лерма, Биллинг, Кинг (Серман, 90), Уилсон, Соланке (Кук, 77).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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