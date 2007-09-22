«Ливерпуль» обыграл «Челси» и лидирует в АПЛ. У Клоппа 6 побед в 6 матчах

обыграл «Челси» (2:1) в матче 6-го тура АПЛ.

Команда Юргена Клоппа одержала шесть побед в шести матчах АПЛ и лидирует в турнирной таблице с отрывом в пять очков от «Манчестер Сити», который занимает второе место.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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