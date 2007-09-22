«Ливерпуль» обыграл «Челси» и лидирует в АПЛ. У Клоппа 6 побед в 6 матчах

«Ливерпуль» обыграл «Челси» (2:1) в матче 6-го тура АПЛ.
Команда Юргена Клоппа одержала шесть побед в шести матчах АПЛ и лидирует в турнирной таблице с отрывом в пять очков от «Манчестер Сити», который занимает второе место.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 22 сентября, 18.30, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 0:1 – 14 Александер-Арнолд, 0:2 – 30 Фирмино, 1:2 – 71 Канте.
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Челси –
Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен (Зума, 42), Томори, Эмерсон (Алонсо, 15), Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 77), Маунт.
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Ливерпуль –
Адриан, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Лаллана, 84), Фабиньо, Вейналдум, Салах (Гомес, 90), Фирмино, Мане (Милнер, 71).
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