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«Ливерпуль» обыграл «Челси» и лидирует в АПЛ. У Клоппа 6 побед в 6 матчах

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» (2:1) в матче 6-го тура АПЛ.

Команда Юргена Клоппа одержала шесть побед в шести матчах АПЛ и лидирует в турнирной таблице с отрывом в пять очков от «Манчестер Сити», который занимает второе место.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Челси – Ливерпуль 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
22 сентября, 18.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 14 Александер-Арнолд, 0:2 – 30 Фирмино, 1:2 – 71 Канте.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен (Зума, 42), Томори, Эмерсон (Алонсо, 15), Канте, Жоржиньо, Ковачич, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 77), Маунт.
ЛиверпульАдриан, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Лаллана, 84), Фабиньо, Вейналдум, Салах (Гомес, 90), Фирмино, Мане (Милнер, 71).
Предупреждения:
Томори (20), Александер-Арнолд (57), Фабиньо (78), Ковачич (84), Милнер (86), Алонсо (90).

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