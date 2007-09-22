Дмитрий Хохлов: «Объявлю об отставке, если в ближайших турах мы не справимся. «Динамо» на дне таблицы»

Главный тренер Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» (2:3) внес ясность по поводу своего будущего.

«Если в ближайших турах мы не справимся, то я объявлю об отставке.

Сейчас «Динамо» находится на дне таблицы. Что еще нужно сделать, чтобы я сказал, что у меня не получилось? Ничего не нужно делать, у меня действительно не получилось.

Скоро все узнаете. Подам ли в отставку? Вы узнаете», – сказал Хохлов.

«Динамо» набрало 10 очков в 10 турах РПЛ и занимает 11-е место в таблице.

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