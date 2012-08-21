Леонид Федун: «Шюррле – великий игрок и номер один в нашей лиге»

Владелец Леонид Федун поделился мнением о полузащитнике Андре Шюррле.

Московский клуб арендовал немца у дортмундской «Боруссии» на один сезон с правом выкупа.

– Шюррле с ходу стал лидером команды. Вы с самого начала верили в этот трансфер? Кто был инициатором приобретения немца?

– Томас [Цорн]. Я был на финале ЧМ-2014 в Рио, и Шюррле мне запомнился еще тогда. В «Челси» же ему мешали травмы. Такое бывает. Но то, что он великий игрок и сегодня номер один в нашей лиге – это несомненно. Дай бог, чтобы избежал повреждений.

– В какую сумму обошлась аренда Шюррле? И сколько еще нужно заплатить, чтобы его выкупить?

– Конкретные суммы назвать не могу. Цифры значительно меньше, чем те, которые фигурируют в различных источниках. Они вполне приемлемые. Думаю, Андре станет одним из самых удачных приобретений «Спартака».

– Шюррле способен превзойти Халка и Промеса, оставить больший след в истории российских чемпионатов?

– Это разные исполнители. Халк все-таки приходил более молодым и выступал за другую команду.

– А по значимости?

– Увидим. Давайте сейчас не спешить петь дифирамбы даже такому опытному футболисту. По крайней мере, это чемпион мира. Халк таковым не являлся, – сказал Федун.