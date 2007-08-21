Реклама 18+
Реклама 18+

Кутепов интересен клубам из России и Турции. Он хочет бороться за место в основе «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Илья Кутепов Чемпионат.com Футбол

Защитник «Спартака» Илья Кутепов может сменить команду.

По информации «Чемпионата», интерес к 26-летнему футболисту проявляют один российский и один турецкий клуб.

Футболист планирует бороться за место в основе «Спартака», но не исключает своего ухода зимой, если ему не удастся выиграть конкуренцию.

В прошедшем сезоне РПЛ Кутепов провел 9 матчей и заработал 4 желтые карточки. В текущем сезоне он вышел на замену в матче с «Ахматом» и провел на поле 8 минут. 

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

Создайте команду и выиграйте PlayStation 4 и другие призы в Fantasy Серии А

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться