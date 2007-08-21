Кутепов интересен клубам из России и Турции. Он хочет бороться за место в основе «Спартака»

Защитник Илья Кутепов может сменить команду.

По информации «Чемпионата», интерес к 26-летнему футболисту проявляют один российский и один турецкий клуб.

Футболист планирует бороться за место в основе «Спартака», но не исключает своего ухода зимой, если ему не удастся выиграть конкуренцию.

В прошедшем сезоне РПЛ Кутепов провел 9 матчей и заработал 4 желтые карточки. В текущем сезоне он вышел на замену в матче с и провел на поле 8 минут.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.