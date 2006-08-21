КДК оштрафовал «Спартак» на 350 тысяч рублей, ЦСКА – на 360 тысяч

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что и ЦСКА оштрафованы на 350 тысяч и 360 тысяч рублей соответственно по итогам матча 6-го тура РПЛ.

«Очень большое количество пиротехнических изделий. Более 90 было использовано на двух трибунах. Было скандирование с обеих сторон, задымление, остановка матча, выход за пределы зоны [тренера ЦСКА Виктора] Гончаренко. «Спартак» за использование и бросание пиротехники оштрафован на 300 тысяч рублей, за скандирование болельщиками оскорблений – на 50 тысяч рублей.



ЦСКА за использование пиротехники, приведшее к задымлению и остановке матча, оштрафован на 300 тысяч, за скандирования – на 30 тысяч. Гончаренко за выход за пределы технической зоны получил штраф в 30 тысяч», – сказал Григорьянц.