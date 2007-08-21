Леонид Федун: «Для меня сейчас дембельский аккорд. Хочу создать команду, которая возьмет несколько титулов до 2023 года»

Владелец Леонид Федун прокомментировал изменения в команде во время летнего трансферного окна.

– Вы были инициатором кадровых изменений?

– Жизнь заставила. Стало понятно, что те игроки не способны показывать быстрый, современный футбол. Они заточены под другую игру, все, что могли, они выплеснули в чемпионский сезон и в следующем сезоне, когда мы должны были становиться вторыми...

Для меня сейчас, как говорят в армии, дембельский аккорд. Хочу создать команду, которая до 2023 года возьмет несколько титулов. И после этого с высоко поднятой головой могу уходить. Вот эту идею и стараюсь реализовать, – сказал Федун.