Betting Insider: «Спартак» предложил 12 млн евро за хавбека «Ниццы» Темеза. Сделка еще не закрыта

по-прежнему заинтересован в покупке полузащитника «Ниццы» .

Красно-белые предлагают за 25-летнего футболиста 12 млн евро – из которых 10 будут фиксированным платежом, а еще два будут зависеть от дальнейших результатов московского клуба, сообщает Betting Insider.

Самому игроку предложен контракт с зарплатой 2 млн евро в год плюс бонусы размером до 500 тысяч евро.

По информации источника, сделка на данный момент юридически не оформлена.

Тамез перешел в «Ниццу» за 800 тыс евро из летом 2017 года. В минувшем сезоне Лиги 1 он провел 37 матчей, отдал 3 голевых паса и заработал 7 желтых карточек.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.