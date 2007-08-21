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Betting Insider: «Спартак» предложил 12 млн евро за хавбека «Ниццы» Темеза. Сделка еще не закрыта

Теги Спартак Ницца премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Адриан Тамез Футбол

«Спартак» по-прежнему заинтересован в покупке полузащитника «Ниццы» Адриана Тамеза

Красно-белые предлагают за 25-летнего футболиста 12 млн евро – из которых 10 будут фиксированным платежом, а еще два будут зависеть от дальнейших результатов московского клуба, сообщает Betting Insider.

Самому игроку предложен контракт с зарплатой 2 млн евро в год плюс бонусы размером до 500 тысяч евро.

По информации источника, сделка на данный момент юридически не оформлена. 

Тамез перешел в «Ниццу» за 800 тыс евро из «Валансьена» летом 2017 года. В минувшем сезоне Лиги 1 он провел 37 матчей, отдал 3 голевых паса и заработал 7 желтых карточек.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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