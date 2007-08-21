«Зенит» объявил о трансфере Кругового. Игрок проведет сезон в «Уфе»

Защитник «Уфы» Данил Круговой стал игроком .

21-летний игрок заключил с клубом из Санкт-Петербурга контракт на 5 лет. По договоренности между клубами, он проведет сезон-2019/20 в «Уфе» на правах аренды.

Финансовые детали трансфера не сообщаются, однако ранее стало известно, что футболист будет зарабатывать в «Зените» 3 миллиона рублей в месяц, , также интересовавшийся им, предлагал 2 миллиона.

Сумма трансфера оценивается в два миллиона евро. Еще полмиллиона «Уфа» может получить в качестве бонусов.

Круговой – воспитанник петербургского футбола. До перехода в «Уфу» в прошлом году он выступал за молодежку «Зенита» и .