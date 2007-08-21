«Ницца» не отпустила Тамеза в Париж на переговоры со «Спартаком»

«Ницца» не отпустила полузащитника команды Адриана Тамеза в Париж на переговоры со , сообщает Sport24.

По информации источника, игрок должен был согласовать условия личного контракта с представителями «Спартака» и пройти медицинское обследование.

Переговоры между игроком и представителями клубов продолжаются. Генеральный директор «Спартака» и глава медицинского штаба красно-белых Михаил Вартапетов находятся в Париже.

Ранее Betting Insider сообщал о том, что «Спартак» предложил за Тамеза 12 млн евро. Также стало известно о том, что сделка о переходе игрока в московский клуб еще не закрыта.