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Семак дисквалифицирован на два матча чемпионата России, один из них – условно

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия дисквалификации судьи КДК РФС Александр Егоров Алексей Матюнин Артур Григорьянц Р-Спорт Футбол

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес наказание главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку за оскорбление арбитров матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

«Сегодня мы рассматривали эпизод. Сергей Богданович лично присутствовал на заседании. Вы знаете, что он обратился к руководителю департамента судейства [Егорову] с просьбой передать свои извинения Алексею Матюнину. Он сказал, что пытался несколько раз позвонить Матюнину, но тот не брал трубку. Судейский корпус и сам Матюнин приняли извинения.

Тем не менее, проступок совершен и носит серьезный характер. Это оскорбление официальных лиц матча.

С учетом публичного извинения и принятия извинений, наказание следующее – за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать Семака на два матча чемпионата России, при этом один матч считать реальным исполнением, а второй – условно, а также оштрафовать его на 100 тысяч рублей. Испытательный срок – до конца сезона», – сказал Григорьянц. 

Таким образом, Семак пропустит матч 7-го тура РПЛ с «Уфой» и вернется на тренерскую скамейку на матч со «Спартаком».

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