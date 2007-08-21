Проворов хочет получать 10 млн долларов в год по новому контракту

Появилась информация о ходе переговоров между защитником и «Филадельфией».

Представили россиянина запросили зарплату в размере 10 миллионов долларов в год. Договор может быть рассчитан на восемь лет.

На данный момент Проворов находится в статусе ограниченно свободного агента. У него закончился трехлетний контракт новичка.

22-летний Проворов провел за «Филадельфию» 82 матча в сезоне-2018/19, набрав 26 (7+19) баллов при показателе полезности «-16». В среднем проводил на льду 25 минут и 4 секунды.

Какой контракт получит Проворов в «Филадельфии»: прогноз – 6 млн