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Проворов хочет получать 10 млн долларов в год по новому контракту

Теги Филадельфия НХЛ Иван Проворов Хоккей

Появилась информация о ходе переговоров между защитником Иваном Проворовым и «Филадельфией».

Представили россиянина запросили зарплату в размере 10 миллионов долларов в год. Договор может быть рассчитан на восемь лет.

На данный момент Проворов находится в статусе ограниченно свободного агента. У него закончился трехлетний контракт новичка.

22-летний Проворов провел за «Филадельфию» 82 матча в сезоне-2018/19, набрав 26 (7+19) баллов при показателе полезности «-16». В среднем проводил на льду 25 минут и 4 секунды.

Какой контракт получит Проворов в «Филадельфии»: прогноз – 6 млн

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