Экс-чемпион мира по спортивной ходьбе Бакулин дисквалифицирован на 8 лет за повторное нарушение антидопинговых правил

Российский легкоатлет Сергей Бакулин, выступающий в спортивной ходьбе, дисквалифицирован на 8 лет за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщается на сайте независимого органа IAAF по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU).

Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 3 апреля 2019 года. Его результаты с 20 мая 2018 года аннулированы.

Бакулин уже отбывал дисквалификацию за применение допинга – в 2015 году он был отстранен на 3 года и 2 месяца. В 2016 году Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил россиянина золота ЧМ-2011 в Тэгу на дистанции 50 км.

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