«ПСЖ» отклонил новое предложение «Барсы» по Неймару и ждет шагов от «Реала»

«ПСЖ» отклонил новое предложение «Барселоны» о трансфере нападающего команды .

Сообщается, что руководство каталонского клуба вчера сделало новое предложение о переходе бразильца, и оно было немедленно отклонено. Однако начал рассматривать вариант, при котором Неймар может уйти в «Барселону» на правах аренды с обязательным правом выкупа. Это связано с тем, что бразилец настаивает на переходе в другой клуб, а также с тем, что на него нет большого количества претендентов.

Под вопросом остается размер суммы выкупа Неймара. «ПСЖ» хочет, чтобы трансфер был осуществлен на их условиях. Кроме того, парижский клуб ждет, что в скором времени «Реал» сделает официальное предложение о трансфере Неймара. Все условия указывают на то, что парижане с большей радостью продадут Неймара в «Реал», а не в «Барселону», так как отношения между мадридским клубом и «ПСЖ» гораздо теплее и доверительнее.

Несмотря на желание «ПСЖ», «Реал» еще не сделал официального предложения по Неймару. Однако из-за того, что мадридскому клубу не удалось продать полузащитников Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса, будет сложно вписаться в рамки правил ФФП в случае перехода Неймара.

Несколько дней назад Неймар-старший, отец футболиста, был замечен в компании агента . Сообщается, что они обсуждали возможные варианты продолжения карьеры нападающего. «ПСЖ» смирился с тем, что Неймар хочет покинуть клуб, и уже нашел бразильцу потенциальную замену. Вместо него руководство «ПСЖ» хочет приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу.