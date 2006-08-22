Болельщики «Олимпиакоса» избили продюсера видеоагентства, принадлежащего RT

Болельщики «Олимпиакоса» напали на продюсера российского видеоагентства Ruptly перед матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов с (1:0, второй тайм).

К продюсеру подошли четыре фаната и по-английски спросили, откуда он. Не дождавшись ответа, они попытались выхватить у него микрофон и отобрать камеру. Продюсер не захотел отдавать оборудование напавшим, в результате завязалась драка, в ходе которой журналисту сломали нос.

Сначала мужчина обратился в полицию, после чего направился в больницу. По его словам, нападение на него совершили фанаты .

«Двое одновременно полезли в оба боковых кармана и вытащили мобильный и микрофон, третий нанес прямой в нос. Потом выбросили мои вещи и ушли. Меня повезли в больницу вправлять нос», — сообщил пострадавший.

Видеоагентство Ruptly принадлежит сети RT, известной ранее как RussiaToday.