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Президент «Оренбурга» о 50 тысячах за Сутормина: «Игрок имеет право уйти без компенсации. Так уж договорились»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Оренбург Алексей Сутормин ТАСС деньги Владимир Кияев Футбол

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал информацию о том, что хавбек Алексей Сутормин был продан за 50 тысяч рублей.

«Для нас хорошо, что в итоге он перешел не в какую-то рядовую команду, а в клуб, который является чемпионом России.

Для нас уже это является определенным имиджевым приобретением. Я думаю, что мы выровняем эту ситуацию за счет будущего сотрудничества наших команд.

Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации. Ничего особенного здесь нет. Так уж договорились, чего теперь делать», – сказал Кияев.

«Зенит» и «Рубин» купили Сутормина за 50 тысяч рублей. Есть доказательства

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