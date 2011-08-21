Суд отказался снимать кандидатуру Шипулина с выборов в Госдуму

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения иск об отмене регистрации кандидатом в депутаты Госдумы.

Иск был подан избирательным штабом кандидата от партии «Справедливая Россия» Алексея Коровкина. Причиной послужило наличие в собственности Шипулина ценных бумаг немецкого Commerzbank, которые не были указаны в декларации о доходах и имуществе.

«Мы не согласны с заявлением об отмене регистрации кандидата Шипулина. 13 августа стороной Шипулина были предоставлены пояснения о том, что на момент регистрации иностранные активы были отчуждены», – сообщил представитель Свердловской избирательной комиссии.

Адвокат Шипулина Татьяна Романова сообщила, что иностранные ценные бумаги были отчуждены 12 июля 2019 года, а данные в декларации о доходах и имуществе указаны по состоянию на 1 июля.

«Мы не опровергаем, что на 1 июля инструмент имелся, но это не является основанием для отмены регистрации, а является основанием только для внесения информации об имуществе в плакат о кандидатах. И такие недостоверные сведения есть у всех кандидатов, в том числе и у истца», – цитирует Романову Znak.com.

Шипулин баллотируется в Госдуму по Серовскому одномандатному округу от партии «Единая Россия». Выборы пройдут 8 сентября.

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