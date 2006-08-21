«Зенит» наказан одним матчем без зрителей условно из-за драки фанатов с ОМОНом

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что наказан проведением одного домашнего матча чемпионата России без зрителей условно за необеспечение безопасности, приведшее к драке болельщиков с ОМОНом

В перерыве матча 4-го тура РПЛ «Зенит» – произошло столкновение между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. В результате были задержаны четверо участников конфликта.

«Начнем с отложенного разбирательства по матчу «Зенит» – «Краснодар». Мы установили, что конфликт с ОМОНом произошел из-за неправомерных действий болельщиков «Зенита». Они причинили вред имуществу стадиона, сломали ограждения. Эти металлические конструкции могли быть сломаны и для оказания физического воздействия как на стадионе, так и в адрес ОМОНа.

Кроме того, мы установили, что с точки зрения обеспечения безопасности не все меры были приняты. Решение: за необеспечение безопасности оштрафовать «Зенит» на 100 тысяч рублей. За неправомерные действия зрителей оштрафовать «Зенит» на 300 тысяч рублей и обязать провести один домашний матч без зрителей условно. Установить для «Зенита» испытательный срок до конца сезона. В случае подобных нарушений к клубу будут более жесткие санкции», – сказал Григорьянц.