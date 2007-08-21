«Барселона» может подписать Манджукича из-за травм Суареса и Дембеле

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич может продолжить карьеру в Испании.

По информации Goal.com, интерес к 33-летнему футболисту проявляет «Барселона».

Каталонцы рассчитывают, что хорват сможет усилить линию атаки в ситуации, когда травмированы нападающие Луис Суарес и Усман Дембеле.

Кроме этого, «Ювентус» интересуется левым защитником «Барселоны» Хуаном Мирандой.

Стороны ведут переговоры, однако определенных решений еще не принято.

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