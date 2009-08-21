Впервые за 21 год в посеве US Open нет россиянок

Ни одна российская теннисистка не попала в число сеяных на US Open-2019, жеребьевка которого состоится завтра.

На турнире «Большого шлема» такое произошло впервые после того, как на «Уимблдоне»-2001 был введен посев из 32 игроков. В Нью-Йорке последний раз представительниц России не было в списке теннисисток, возглавлявших сетку, в 1998 году, когда он состоял из 16 человек.

Российская №1 Дарья Касаткина сейчас занимает 42-е место в рейтинге . В июле она была единственной сеяной россиянкой на «Уимблдоне».

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