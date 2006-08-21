Видеотрансляция матча «Олимпиакос» – «Краснодар» начнется в 22:00. Текстовый онлайн тоже будет

«Краснодар» в гостях сыграет с «Олимпиакосом» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовый онлайн матча «Олимпиакос» – «Краснодар». Также на Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Победитель в этой паре выйдет в групповой этап турнира, где «Краснодар» еще никогда не играл.
Лига чемпионов
Раунд плей-офф
Первый матч
- Дата проведения
- 21 августа, 22.00, «Георгиос Караискакис»
Примечание: время начала матча – московское.