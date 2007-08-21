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Рибери подписал контракт с «Фиорентиной». Им интересовался «Локомотив»

Теги Локомотив Бавария Франк Рибери Фиорентина серия А Италия трансферы фото Футбол

Французский полузащитник Франк Рибери официально стал игроком «Фиорентины».

Клуб из Флоренции подтвердил, что заключил контракт с 36-летним хавбеком, который после ухода из «Баварии» этим летом являлся свободным агентом.

Ранее сообщалось, что договор Рибери с «фиалками» будет рассчитан на два года. Игрок будет зарабатывать 4 миллиона евро в год.

Завтра вечером «Фиорентина» проведет официальную презентацию футболиста.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется московский «Локомотив».

Фото: официальный сайт «Фиорентины»

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