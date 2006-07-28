Юрий Семин: «VAR сыграл против «Локомотива», но не против футбола»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от в матче 3-го тура РПЛ (0:1).

– Очень напряженный матч, футбол хорошего уровня. Моментов было немного, но борьба шла серьезная. Одна-единственная ошибка сыграла свою роль. По количеству моментов матч был ничейным. Мы два года подряд побеждали на этом стадионе, сегодня не удалось. Не было удачи.

- Сегодня VAR сыграл против .

– Против «Локомотива», но не против футбола. Мне лишь непонятно, почему не посмотрели эпизод со Смоловым в конце игры. Мне кажется, он был точно таким же, как в случае с пенальти в наши ворота. Вот тогда бы была полная объективность.

- Судьи объяснили вам, почему отменили гол Миранчука в первом тайме?

– Никто ничего не объяснял. Наверное, был офсайд. Нужно смотреть все спорные моменты. VAR должен быть. Объективность важна для футбола.

- Мурило допустил результативную ошибку. Как он проявляет себя на тренировках и когда вернутся в состав Хеведес и Кверквелия?

– Хеведес и Кверквелия тренируются в общей группе и вот-вот подойдут к тому, чтобы быть в старте. Что касается ошибок, они бывают у всех.

- Живоглядов получил травму?

– Думаю, все будет нормально. Было серьезное столкновение, думаю, это ушиб. Мы немного опоздали с заменой – планировали выпустить Смолова как второго форварда, а Игнатьева вернуть на его любимую позицию.

- Почему отдали инициативу в первом тайме?

– Мы ничего никому не отдавали. ЦСКА всегда начинает мощно, но я не видел проблемных моментов у наших ворот.

- Насколько сказалась потеря ?

– Антон – важная фигура в атакующих действиях. Конечно, его не хватало. Хотя у меня нет претензий к остальным футболистам.

- Можно ли сказать, что «Локомотив» готовится к Лиге чемпионов через матчи чемпионата России? И насколько уровень наших топ-клубов соответствует уровню Лиги чемпионов?

– Давайте сначала начнем играть в Лиге чемпионов. В нашем чемпионате нет столько звезд, как в Англии или Испании. В какой-то степени зарубежные клубы сильнее.

Но футбол – это коллективная игра. Все будет зависеть от подготовки, от здоровья футболистов, от количества времени между матчами. Факторов много, – сказал Семин.

Безбородов и VAR правы в обеих ситуациях: Живоглядов не нарушал, пенальти на Чалове был