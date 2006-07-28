ЦСКА обыграл «Локомотив» (1:0). Безбородов дважды пользовался помощью VAR

В 3-м туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Локомотив» (1:0).
Армейский клуб не обыгрывал «Локо» в РПЛ два года.
Арбитр Владислав Безбородов дважды пользовался помощью VAR, один раз смотрел повтор сам.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча, также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.
- Дата проведения
- 28 июля, 19.00, «ВЭБ Арена»
- Гол:
- 1:0 – 42, пенальти Чалов.
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ЦСКА –
Акинфеев, Дивеев, Васин (Шарлия, 33), Магнуссон, Фернандес, Обляков, Ахметов (Бийол, 84), Влашич, Бистрович (Набабкин, 46), Сигурдссон, Чалов.
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Локомотив –
Гильерме, Рыбус, Живоглядов (Смолов, 56), Чорлука, Игнатьев, Миранчук, Баринов, Жемалетдинов (Тугарев, 83), Крыховяк, Серкейра, Эдер.