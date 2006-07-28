Реклама 18+
Реклама 18+

ЦСКА обыграл «Локомотив» (1:0). Безбородов дважды пользовался помощью VAR

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов видеоповторы Футбол

В 3-м туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Локомотив» (1:0).

Армейский клуб не обыгрывал «Локо» в РПЛ два года. 

Арбитр Владислав Безбородов дважды пользовался помощью VAR, один раз смотрел повтор сам.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча, также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире. 

ЦСКА – Локомотив 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
28 июля, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 42, пенальти Чалов.
ЦСКААкинфеев, Дивеев, Васин (Шарлия, 33), Магнуссон, Фернандес, Обляков, Ахметов (Бийол, 84), Влашич, Бистрович (Набабкин, 46), Сигурдссон, Чалов.
ЛокомотивГильерме, Рыбус, Живоглядов (Смолов, 56), Чорлука, Игнатьев, Миранчук, Баринов, Жемалетдинов (Тугарев, 83), Крыховяк, Серкейра, Эдер.
Предупреждения:
Бистрович (4), Магнуссон (39), Крыховяк (48), Дивеев (58), Шарлия (74), Чорлука (90).

Календарь РПЛ

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Прогнозы на РПЛ

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться