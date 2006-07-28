ЦСКА обыграл «Локомотив» (1:0). Безбородов дважды пользовался помощью VAR

В 3-м туре чемпионата России ЦСКА обыграл ив» (1:0).

Армейский клуб не обыгрывал «Локо» в РПЛ два года.

Арбитр Владислав Безбородов дважды пользовался помощью VAR, один раз смотрел повтор сам.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча, также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.

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