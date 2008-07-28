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РБК: Тил заявил, что больше не будет играть за АЗ и хочет перейти в «Спартак»

Теги Спартак высшая лига Голландия премьер-лига Россия возможные трансферы АЗ Гус Тил Футбол

Полузащитник АЗ Гус Тил близок к переходу в «Спартак».

По информации РБК, 21-летний футболист договорился об условиях личного контакта с «красно-белыми» и ждет окончательного решения со стороны АЗ. Клубы пока не достигли соглашения, но переговоры находятся на завершающей стадии.

«Тил заявил руководству, что больше не собирается играть за клуб и хочет перейти в «Спартак». Также окончательно не закрыт вопрос с агентом. Идут разговоры по комиссионной части, которую должен получить представитель игрока», – сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к футболисту. 

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил АЗ за голландца 10 миллионов евро.

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