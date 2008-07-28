РБК: Тил заявил, что больше не будет играть за АЗ и хочет перейти в «Спартак»

Полузащитник АЗ Гус Тил близок к переходу в .

По информации РБК, 21-летний футболист договорился об условиях личного контакта с «красно-белыми» и ждет окончательного решения со стороны АЗ. Клубы пока не достигли соглашения, но переговоры находятся на завершающей стадии.

«Тил заявил руководству, что больше не собирается играть за клуб и хочет перейти в «Спартак». Также окончательно не закрыт вопрос с агентом. Идут разговоры по комиссионной части, которую должен получить представитель игрока», – сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к футболисту.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил АЗ за голландца 10 миллионов евро.