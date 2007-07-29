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Карл-Хайнц Румменигге: «У Гризманна двузначная зарплата в млн евро. «Бавария» не будет участвовать в этом сумасшествии»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Карл-Хайнц Румменигге серия А Италия Ла Лига Антуан Гризманн деньги Футбол

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о зарплатах игроков в мировом футболе. 

«Рынок полностью изменился. Меня беспокоит не только трансферная стоимость игроков. Трансферы за 100 или 120 млн евро уже почти не впечатляют.

Я гораздо больше беспокоюсь об увеличении зарплат, особенно в Испании, Англии и Италии. Нужно быть осторожнее, чтобы ситуация с зарплатами не вышла из-под контроля. Значения [зарплат] просто невероятные.

Например, у Гризманна двузначная зарплата в миллионах евро евро. В год. После налогов! И умножайте это число на два: клубы ведь платят налоги.

Мы должны найти свою философию. «Бавария» не будет участвовать в этом сумасшествии. Мы хотим иметь хорошую,успешную команду, которая, в идеале, играет в захватывающий футбол. Это требует больших издержек. Но мы должны идти своим путем», — сказал Румменигге.

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