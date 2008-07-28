«СЭ»: «Спартак» не планирует увольнять Кононова сейчас, но хочет заменить его в 2020 году

не планирует увольнять главного тренера Олега Кононова после поражения от «Тамбова» (0:2) в матче 3-го тура РПЛ, сообщает .

Московский клуб намерен продолжать сотрудничество со специалистом до конца сезона, однако вероятность продления его контракта (действует до июня 2020 года) невелика.

Сообщается, что «Спартак» уже прорабатывает шорт-лист кандидатов на пост главного тренера на период начиная с середины 2020 года.

Одним из них может стать бывший вратарь, спортивный директор и главный тренер клуба – в том случае, если не продлит свой контракт со сборной России.

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