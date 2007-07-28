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Юрген Клопп: «Лишь 4 клуба могут постоянно тратить деньги: «Реал», «Барса», «Сити» и «ПСЖ» 

Теги ПСЖ Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о трансферах. 

 «Не могу ничего сказать о действиях других команд. Не знаю, как они это делают.

Мы должны платить по счетам. Извините. Каждый должен платить по счетам, в том числе и мы. Мы вложили деньги в эту команду. А теперь кажется, что нет. Но мы не в стране фантазий, где получаешь все, что захочешь.

Нельзя постоянно [тратить деньги]. Похоже, в мире есть четыре клуба, которые могут делать это постоянно. «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Они получают все, что им нужно. Нельзя сравнивать. Такова ситуация.

Это не критика. Я знаю, как люди воспримут это, мол я завидую или что-то в этом роде. Я вовсе не завидую. Нет гарантий, что мы не сыграем вничью с «Лестером» на заснеженном поле, потому что сделали пять трансферов.

Будут обычные матчи, но это не значит, что нам нужны новые футболисты. Это значит, что нам нужна команда, которая готова в этот день. И это мы должны сделать.

Это не последний сезон для «Ливерпуля». В следующем году будет еще одно трансферное окно. Наша команда действительно хороша, мы вложили в нее немало средств, а теперь должны с ней работать», – сказал Клопп.

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