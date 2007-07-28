Реклама 18+
Реклама 18+

Гран-при Германии-2019. Ферстаппен выиграл гонку, Феттель – второй, Квят – третий

Теги результаты Гран-при Германии Феррари Кими Райкконен Макларен Льюис Хэмилтон Роберт Кубица Ред Булл Уильямс Торо Россо Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Антонио Джовинацци Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Рейсинг Пойнт Авто
Хоккенхаймринг, Хоккенхайм
28 июля 2019 года
Гонка
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 64 круга
2. Себастьян Феттель («Феррари») +7,333
3. Даниил Квят («Торо Россо») +8,305
4. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +8,966
5. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +9,583
6. Алекс Албон («Торо Россо») +10,052
7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +12,214
8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +13,849
9. Ромен Грожан («Хаас») +16,838
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +18,765
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +19,667
12. Роберт Кубица («Уильямс») +24,987
13. Джордж Расселл («Уильямс») +26,404
 
Сошли:
 
Пьер Гасли («Ред Булл»)
Валттери Боттас («Мерседес»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)
Шарль Леклер («Феррари»)
Ландо Норрис («Макларен»)
Даниэль Риккардо («Рено»)
Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
 
 
 
Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться