Гран-при Германии-2019. Ферстаппен выиграл гонку, Феттель – второй, Квят – третий

Хоккенхаймринг, Хоккенхайм
28 июля 2019 года
Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 64 круга
2. Себастьян Феттель («Феррари») +7,333
3. Даниил Квят («Торо Россо») +8,305
4. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +8,966
5. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +9,583
6. Алекс Албон («Торо Россо») +10,052
7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +12,214
8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +13,849
9. Ромен Грожан («Хаас») +16,838
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +18,765
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +19,667
12. Роберт Кубица («Уильямс») +24,987
13. Джордж Расселл («Уильямс») +26,404
Сошли:
Пьер Гасли («Ред Булл»)
Валттери Боттас («Мерседес»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)
Шарль Леклер («Феррари»)
Ландо Норрис («Макларен»)
Даниэль Риккардо («Рено»)
Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
Обладателя поула в Германии чуть не сняли с квалификации из-за болезни. Но он выехал на трассу и показал всем, как надо гонять