«Зенит» обыграл «Оренбург» (2:0) и стал единоличным лидером РПЛ с 9 очками после 3 туров

В 3-м туре Премьер-лиги «Оренбург» проиграл «Зениту» (0:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Зенит» стал единоличным лидером чемпионата, у команды 9 очков после 3 туров.
«Оренбург» проиграл все 3 своих матча в текущем сезоне.
- Дата проведения
- 28 июля, 14.00, «Газовик»
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Оренбург –
Довбня, Малых (Зотов, 46), Козлов, Шахов, Сиваков, Рикарду Алвеш, Мишкич, Кулишев (Галаджан, 69), Терехов, Деспотович, Чуканов (Фамейе, 65).
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Зенит –
Лунев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Терентьев (Маммана, 72), Оздоев, Сутормин, Барриос, Азмун (Ерохин, 69), Дзюба (Жирков, 78), Дриусси.
- Предупреждения:
- Козлов (54), Дзюба (65), Сутормин (77), Дуглас Сантос (80), Довбня (89).