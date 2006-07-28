«Зенит» обыграл «Оренбург» (2:0) и стал единоличным лидером РПЛ с 9 очками после 3 туров

В 3-м туре Премьер-лиги «Оренбург» проиграл «Зениту» (0:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Зенит» стал единоличным лидером чемпионата, у команды 9 очков после 3 туров.

«Оренбург» проиграл все 3 своих матча в текущем сезоне.

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