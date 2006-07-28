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«Зенит» обыграл «Оренбург» (2:0) и стал единоличным лидером РПЛ с 9 очками после 3 туров

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Футбол

В 3-м туре Премьер-лиги «Оренбург» проиграл «Зениту» (0:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Зенит» стал единоличным лидером чемпионата, у команды 9 очков после 3 туров.

«Оренбург» проиграл все 3 своих матча в текущем сезоне.

Оренбург – Зенит 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
28 июля, 14.00, «Газовик»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 1 Азмун, 0:2 – 55, пенальти Дзюба.
ОренбургДовбня, Малых (Зотов, 46), Козлов, Шахов, Сиваков, Рикарду Алвеш, Мишкич, Кулишев (Галаджан, 69), Терехов, Деспотович, Чуканов (Фамейе, 65).
ЗенитЛунев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Терентьев (Маммана, 72), Оздоев, Сутормин, Барриос, Азмун (Ерохин, 69), Дзюба (Жирков, 78), Дриусси.
Предупреждения:
Козлов (54), Дзюба (65), Сутормин (77), Дуглас Сантос (80), Довбня (89).

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