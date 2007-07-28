Азмун забил самый быстрый гол «Зенита» в чемпионатах России – на 11-й секунде

«Зенит» на выезде играет с «Оренбургом» (1:0, первый тайм) в 3-м туре РПЛ.

Форвард петербургской команды Сердар Азмун открыт счет на 11-й секунде.Это самый быстрый гол в нынешнем сезоне чемпионата России.

Азмун также забил самый быстрый гол «Зенита» в чемпионатах России.

Иранец превзошел достижение Алексея Ионова, установленное в июне 2011-го, когда он забил на 12-й секунде матча против «Ростова».

Абсолютный клубный рекорд принадлежит Юрию Герасимову, который отличился на 10-й секунде встречи против «Нефтчи» в 1983 году.