Шюррле должен приехать в расположение «Спартака» в понедельник-вторник

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле близок к переходу в .

По информации РБК, московский клуб арендует 28-летнего футболиста на один сезон с правом выкупа за 8 миллионов евро. Кроме этого, определенную сумму за сопровождение сделки получит агент игрока.

«Эта опция необязательного выкупа. Если клуб захочет, то приобретет футболиста в конце сезона», – сообщает РБК со ссылкой на источник в «Спартаке».

Сообщается, что Шюррле прибудет в расположение «Спартака» уже в начале следующей недели: в понедельник или вторник.

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы платить немцу 3 миллиона евро в год. Футболистом также интересуется .

Минувший сезон 28-летний Шюррле отыграл в аренде в , где провел 24 матча и забил 6 голов.