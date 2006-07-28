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Шюррле должен приехать в расположение «Спартака» в понедельник-вторник

Теги Спартак Боруссия Дортмунд премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Андре Шюррле Футбол

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле близок к переходу в «Спартак»

По информации РБК, московский клуб арендует 28-летнего футболиста на один сезон с правом выкупа за 8 миллионов евро. Кроме этого, определенную сумму за сопровождение сделки получит агент игрока.

«Эта опция необязательного выкупа. Если клуб захочет, то приобретет футболиста в конце сезона», – сообщает РБК со ссылкой на источник в «Спартаке».

Сообщается, что Шюррле прибудет в расположение «Спартака» уже в начале следующей недели: в понедельник или вторник. 

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы платить немцу 3 миллиона евро в год. Футболистом также интересуется «Локомотив».

Минувший сезон 28-летний Шюррле отыграл в аренде в «Фулхэме», где провел 24 матча и забил 6 голов.

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