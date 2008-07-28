Колумбиец Берналь стал самым молодым победителем «Тур де Франс» за последние 100 лет

Колумбийский гонщик Ineos Иган Арли Берналь стал самым молодым победителем многодневки «Тур де Франс» за последние 100 лет.

На завершившемся сегодня в Париже «Тур де Франс»-2019 22-летний колумбиец обошел в общем зачете партнера по команде Герейнта Томаса из Великобритании.

Самый молодым победитель в истории проведения французского Гран-тура является Анри Корне – он выиграл многодневку в 1904 году в возрасте 20 лет.

Также Берналь стал первым колумбийцем и южноамериканцем, одержавшим победу на «Тур де Франс».