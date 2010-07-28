Навка – о борьбе с лишним весом: «Меня закрывали в раздевалке, чтобы не ела лишнего. Я проводила ночи на грязном диване, в компании с тараканами и мышами»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду рассказала о детстве и борьбе с лишним весом.

«Я из простой семьи, интеллигентной, но совершенно небогатой. Мы считали каждую копейку, например, куртку мне покупали раз в пять лет.

Плюс ко всему мы жили в небольшом городе, где все было в дефиците. Помню, в четыре года мне купили новые ботинки для коньков на каблуках, я в них дома танцевала, бегала, даже спала. Ждала, когда лезвия наконец-то купят. Помню, папа прикрутил их, и я в них ходила по всей квартире, портила полы. Потом вышла на лед...

Когда приехала в Москву, у меня была спортивная зарплата, я экономила на еде, собирала полгода деньги, чтобы купить себе сапоги. Так что у меня привычка к нерасточительности. Не дай бог, зав­тра что-то случится... Я должна понимать, что у меня есть подстраховка. Поэтому не боюсь завтрашнего дня, скажем так.

В определенном возрасте бывают комплексы по поводу внешности – что я полная, что высокая слишком.

Когда стала формироваться в 16–17 лет, появился лишний вес. Для фигуристок это еще большая проблема, чем для обычных девушек. Тренер меня регулярно взвешивал, и цифры на весах далеко не все его радовали. Меня даже закрывали на ночь в раздевалке, чтобы я не ела ничего лишнего. Я была настоящей сладкоежкой.

Да, между тренировками меня закрывали в спортзале на несколько часов, а иногда и ночи я проводила в одиночестве на грязном диване, в компании с тараканами и мышами. Такая вот была диета…

Напротив ледового дворца у нас было кафе. И там продавали всякие сумасшедшие сладости – трубочки, пирожное «картошка». Сейчас, слава богу, страсть к мучному прошла», – сказала Навка.