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Дзюба вошел в топ-6 бомбардиров в истории чемпионатов России, обойдя Семака

Теги Зенит Артем Дзюба Роман Павлюченко Сергей Семак Дмитрий Кириченко Дмитрий Лоськов премьер-лига Россия Александр Кержаков Олег Веретенников рекорды Оренбург Спорт-Экспресс Футбол

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России.

Гол «Оренбургу» с пенальти в матче 3-го тура РПЛ стал для футболиста 103-м в чемпионатах России. В списке лидеров Дзюба обогнал нынешнего тренера «Зенита» Сергея Семака.

Полностью первая шестерка выглядит так:

1. Олег Веретенников, 274 игры,143 гола;

2. Александр Кержаков, 340 игр, 139 голов;

3. Дмитрий Кириченко, 377 игр, 129 голов;

4. Дмитрий Лоськов, 453 игры, 120 голов;

5. Роман Павлюченко, 309, 104 гола;

6. Артем Дзюба, 310 игр, 103 гола.

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