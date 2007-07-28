Даниил Квят: «Дочка родилась вчера ночью»

Пилот «Торо Россо» подвел итоги Гран-при Германии, рассказав о том, что в этот уик-энд у него родилась дочь.

«Да, дочка родилась вчера ночью. Я не говорил об этом, потому что меня ждала гонка. Зато теперь вы все знаете (улыбается). Пока не выбрали имя. Когда доберусь домой мы вместе (с Келли Пике) решим, как ее назвать. Так что да, домой летим сегодня вечером. Кстати, летим вместе с Максом. Надеюсь, праздновать будем не слишком шумно (смеется). Нет, на самом деле выпью полбокала вина, максимум.

Потрясающая гонка. Да, вы ведь об этом спрашиваете теперь? (смеется) Да, хорошо. Вообще отличная гонка, я пока не до конца могу в это поверить. Немного сюрреалистично. Но да, потрясающее достижение. Ведь с последнего подиума для прошло одиннадцать лет, когда успеха добился Себастьян в Монце. Потрясающий день. Огромное спасибо всем в команде. Невероятный день.

Да, пожалуй это лучший уик-энд в моей жизни. И дело не только в подиуме. В этот раз ощущения несколько иные (по сравнению с двумя подиумами, которые были у Квята в «Ред Булл»). Сейчас я был в большей степени к этому готов, нежели тогда. Потому что в этом году я стал взрослее, спокойнее, я в больше степени готов бороться за высокие места. И сегодня я это доказал – и себе, и всем вокруг. Надеюсь, что скоро это войдет в привычку (улыбается).

Посмотрим, чемпионат будет длинным. Мы постараемся, чтобы у меня чаще возникали такие шансы добиться успеха», – рассказал Квят.

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