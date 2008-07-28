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Иван Игнатьев: «Родная Сибирь задыхается от лесных пожаров. Прошу тех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос»

Теги премьер-лига Россия происшествия Краснодар Иван Игнатьев Футбол

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев после победы над «Сочи» (3:0) привлек внимание к лесным пожарам в Сибири.

«Хочется поздравить всех болельщиков «Краснодара» с победой. Свои голы я посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров.

Созваниваюсь с семьей и с друзьями из Ачинска и Красноярска – смог не спадает, дышать нечем. Прошу всех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос 🙏», – написал Игнатьев в сторис в инстаграме.

В матче 3-го тура РПЛ с «Сочи» форвард оформил дубль.

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