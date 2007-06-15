Россия – 43-я в рейтинге ФИФА, Бразилия начала Кубок Америки с победы, Еременко продлил контракт с «Ростовом», Емельяненко вернулся и другие новости утра

1. Кубок Америки. В матче открытия Бразилия разгромила Боливию (3:0), дубль на счету Коутиньо.

Сегодня ночью на Кубке Америки стартует сборная Аргентины. Команда Месси играла в двух финалах турнира подряд – два поражения от Чили в серии пенальти. Сможет ли Лео принести аргентинцам первую победу на Кубке Америки за 26 лет?

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2. Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА, Португалия – 5-я.

3. Трансферы. «Ювентус» согласовал с Сарри контракт по схеме «2+1». Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры с «Баварией» о возвращении Хуммельса. Гончаренко отказался возглавить сборную Беларуси.

4. «Милан» назначил Бобана руководителем футбольного отдела, Мальдини – техническим директором. На очереди тренер – Марко Джампаоло из «Сампдории».

5. РПЛ. Еременко продлил контракт с «Ростовом» на 4 года. «Динамо» подписало защитника Калинина из «Рубина».

6. НХЛ. «Вашингтон» обменял Нисканена в «Филадельфию» на Гудаса. «Коламбус» не разрешил Панарину и Бобровскому вести переговоры с клубами. Эберле подписал 5-летний контракт с «Айлендерс» на 27,5 млн долларов. «Сан-Хосе» предложит Карлссону 8-летний контракт на 88 млн долларов. Любушкин продлил контракт с «Аризоной» на год.

7. Марио Фернандес остался самым дорогим игроком РПЛ по версии Transfermarkt. Угадайте тех, кто в тройке? А в топ-10?

8. Bellator 222. Рори Макдональд победил Нормана Грейси в титульном бою в полусреднем весе, Лиото Мачида нокаутировал Чейла Соннена и другие результаты.

9. Федор Емельяненко вернулся в Bellator 222. Контракт подписан на несколько боев, первый может состояться до конца этого года

10. НБА. «Голден Стэйт» планирует предложить максимальные контракты Кевину Дюрэнту и Клэю Томпсону. «Лейкерс» – главные фавориты на титул в 2020 году по версии букмекеров, «Уорриорз» – шестые.

11. Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов застрелен в Лос-Анджелесе.

12. Младший сын Максима Соколова рассказал, что его брат готовил ритуальное убийство семьи. Но СК РФ не поверил и задержал младшего по подозрению в убийстве матери.

13. Мужская сборная России по волейболу обыграла Польшу в матче третьей недели Лиги наций и другие результаты.

14. Марадона покинул пост тренера «Дорадос». Диего предстоят операции на плече и колене.

15. В финале Мемориала Гранаткина сборная России (U-18) Кержакова уступила Аргентине.

16. 15 из 22 опрошенных теннисистов сказали, что из женского тура сложнее всего было бы сыграть с Сереной.

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