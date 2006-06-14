Кубок Америки. Бразилия против Боливии

В матче открытия Кубка Америки-2019 сборная Бразилии сыграет с Боливией.
Аргентина в первом туре встретится с Колумбией, а Чили – с Японией.
Кубок Америки
Групповой этап
Первый тур
Группа А
- Дата проведения
- 15 июня, 03.30, «Estadio Cicero Pompeu de Toledo (Morumbi)»
- Дата проведения
- 15 июня, 22.00, «Gr?mio Arena»
Группа B
- Дата проведения
- 16 июня, 01.00, «Фонте Нова»
- Дата проведения
- 16 июня, 22.00, «Маракана»
Группа C
- Дата проведения
- 17 июня, 01.00, «Минейрао»
- Дата проведения
- 18 июня, 02.00, «Estadio Cicero Pompeu de Toledo (Morumbi)»
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