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Кубок Америки. Бразилия против Боливии

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В матче открытия Кубка Америки-2019 сборная Бразилии сыграет с Боливией.

Аргентина в первом туре встретится с Колумбией, а Чили – с Японией.

Кубок Америки

Групповой этап

Первый тур

Группа А

Бразилия – Боливия
Дата проведения
15 июня, 03.30, «Estadio Cicero Pompeu de Toledo (Morumbi)»
Онлайн матча

 

Венесуэла – Перу
Дата проведения
15 июня, 22.00, «Gr?mio Arena»
Онлайн матча

Группа B

Аргентина – Колумбия
Дата проведения
16 июня, 01.00, «Фонте Нова»
Онлайн матча

 

Парагвай – Катар
Дата проведения
16 июня, 22.00, «Маракана»
Онлайн матча

Группа C

Уругвай – Эквадор
Дата проведения
17 июня, 01.00, «Минейрао»
Онлайн матча

 

Япония – Чили
Дата проведения
18 июня, 02.00, «Estadio Cicero Pompeu de Toledo (Morumbi)»
Онлайн матча

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Таблица Кубка Америки

Статистика Кубка Америки

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