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Луис Суарес: «После поражения от «Ливерпуля» мне хотелось исчезнуть. Худшие дни в моей жизни»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов Луис Суарес Футбол

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал о своем состоянии после поражения в 1/2 финала Лиги чемпионов от «Ливерпуля» (0:4) и вылета из турнира. 

«Следующие дни были худшими в моей жизни и карьере наряду с ЧМ-2014, мне хотелось исчезнуть.

Я не хотел водить детей в школу, потому что все могли увидеть, что я был в очень плохом состоянии. Это были дни, когда я не хотел ничего делать, это были очень трудные моменты.

Не думал, что «Ливерпуль» сможет отыграться. Мы думали, что у нас будет в этом матче 2-3 шанса забить, но мы нервничали, делали глупые пасы, у нас не было правильного настроя.

Когда случился первый гол, мы не знали, как на это реагировать. Мы только знали, что действительно все испортили.

После игры в раздевалке никто ничего не мог сказать. Были грусть, горечь и разочарование, потому что мы знали, что ужасно выглядели», – сказал Суарес.

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