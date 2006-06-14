Луис Суарес: «После поражения от «Ливерпуля» мне хотелось исчезнуть. Худшие дни в моей жизни»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал о своем состоянии после поражения в 1/2 финала Лиги чемпионов от (0:4) и вылета из турнира.

«Следующие дни были худшими в моей жизни и карьере наряду с , мне хотелось исчезнуть.

Я не хотел водить детей в школу, потому что все могли увидеть, что я был в очень плохом состоянии. Это были дни, когда я не хотел ничего делать, это были очень трудные моменты.

Не думал, что «Ливерпуль» сможет отыграться. Мы думали, что у нас будет в этом матче 2-3 шанса забить, но мы нервничали, делали глупые пасы, у нас не было правильного настроя.

Когда случился первый гол, мы не знали, как на это реагировать. Мы только знали, что действительно все испортили.

После игры в раздевалке никто ничего не мог сказать. Были грусть, горечь и разочарование, потому что мы знали, что ужасно выглядели», – сказал Суарес.