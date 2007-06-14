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НХЛ. «Вашингтон» обменял Нисканена в «Филадельфию» на Гудаса

Теги переходы Филадельфия Вашингтон НХЛ Мэтт Нисканен Радко Гудас Хоккей

«Филадельфия» и «Вашингтон» совершили обмен.

Состав «Кэпиталс» пополнил защитник Радко Гудас. Взамен «Флайерс» получили защитника Мэтта Нисканена.

29-летний Гудас в минувшем сезоне набрал 20 (4+16) очков в 77 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+6».

Гудас играл на ЧМ-2019 в составе сборной Чехии. В 10 матчах он набрал 4 (1+3) очка при полезности «+10».

32-летний Нисканен в прошедшем сезоне сыграл 80 матчей регулярного чемпионата и отметился 25 (8+17) баллами при полезности «-3». В плей-офф сделал 2 передачи в 7 играх.

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