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Лига наций. Россия сыграет с Польшей, Бразилия встретится с Сербией и другие матчи

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Сегодня мужская сборная России по волейболу сыграет с Польшей на третьей неделе Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

3-я неделя

Урмия, Иран

Россия – Польша – 14.00

Иран – Канада – 17.00

Варна, Болгария

Япония – Италия – 17.00

Болгария – Австралия – 20.40

Канны, Франция

США – Аргентина – 18.00

Франция – Германия – 21.00

Гондомар, Португалия

Бразилия – Сербия – 20.00

Португалия – Китай – 23.00

Турнирное положение:  Бразилия – 6 побед – 0 поражений (15 очков), Франция – 5-1 (16), Иран – 5-1 (16), Россия – 5-1 (14), Италия – 4-2 (12), Канада – 4-2 (12), Польша – 4-2 (11), Аргентина – 2-4 (7), США – 2-4 (7), Сербия – 2-4 (6), Япония – 2-4 (6), Германия – 2-4 (5), Болгария – 2-4 (5), Австралия – 1-5 (5), Китай – 1-5 (4), Португалия – 1-5 (3). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».

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