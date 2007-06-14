Лига наций. Россия сыграет с Польшей, Бразилия встретится с Сербией и другие матчи

Сегодня мужская сборная России по волейболу сыграет с Польшей на третьей неделе Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
3-я неделя
Урмия, Иран
Россия – Польша – 14.00
Иран – Канада – 17.00
Варна, Болгария
Япония – Италия – 17.00
Болгария – Австралия – 20.40
Канны, Франция
США – Аргентина – 18.00
Франция – Германия – 21.00
Гондомар, Португалия
Бразилия – Сербия – 20.00
Португалия – Китай – 23.00
Турнирное положение: Бразилия – 6 побед – 0 поражений (15 очков), Франция – 5-1 (16), Иран – 5-1 (16), Россия – 5-1 (14), Италия – 4-2 (12), Канада – 4-2 (12), Польша – 4-2 (11), Аргентина – 2-4 (7), США – 2-4 (7), Сербия – 2-4 (6), Япония – 2-4 (6), Германия – 2-4 (5), Болгария – 2-4 (5), Австралия – 1-5 (5), Китай – 1-5 (4), Португалия – 1-5 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».